Milan, Calhanoglu ha ritrovato il gol su azione in Serie A dopo 8 mesi

Contro la Fiorentina, Hakan Calhanoglu ha ritrovato il gol su azione dopo 8 mesi di tempo. Era dal match contro la Sampdoria dello scorso 29 luglio 2020 che il turco non segnava su azione in Serie A. L’altro giorno contro i viola, Calhanoglu è tornato a segnare su azione, risultando anche decisivo ai fini del risultato finale. Grazie al suo gol il Milan ha conquistato i 3 punti, reagendo subito all’eliminazione in Europa League contro il Manchester United.