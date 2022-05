Milan Campione d’Italia 2021-2022: l’inizio di un tempo nuovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto si è deciso. Con due 3-0 rifilati a Sassuolo e Sampdoria nell’ultima giornata di campionato, il Milan mantiene definitivamente le distanze sull’Inter e vince meritatamente lo Scudetto 2021-2022.

Progetto serio

Un trionfo certamente meritato, quello di Ibrahimovic e compagni, capaci di sovvertire i pronostici e di far ricredere gli scettici con sostenibilità economica, idee di gioco, talento e spensieratezza. In una sola parola: il Milan ha un progetto serio. Ha una società credibile, una dirigenza compatta, un allenatore giusto, un parco giocatori mix di esperienza e di talento disponibile al lavoro e attratta dall’entusiasmo.

Esempio

Quelli citati sono tutti ingredienti piuttosto rari nel calcio italiano. Ecco perché il Milan Campione d’Italia 2021-2022 può essere il germoglio di un tempo nuovo. Un tempo in cui si capisce che la differenza non la fa tanto lo spendere tanto, ma lo spendere bene. Un tempo in cui si capisce che è più facile è più bello vincere attraverso il gioco. Un tempo in cui i grandi campioni come Ibrahimovic sono al servizio del collettivo e non sono loro che rendono schiavi club e compagni. Il Milan sia da esempio, per gli altri sì, ma soprattutto per sè stesso. Questo titolo, meritatissimo, può essere solo l’inizio di un vecchio nuovo tempo glorioso.