Milan, Capello non ha dubbi: "Servono tre colpi: un difensore centrale, un centrocampista e ovviamente il centravanti"

vedi letture

Dopo i quattordici giorni più bui della stagione rossonera, con il doppio confronto ai quarti di finale di Europa League perso contro la Roma e il sesto derby consecutivo in cui i rossoneri sono usciti sconfitti contro l'Inter con tanto di biglietto in prima fila (non richiesto) per i festeggiamenti dello scudetto nerazzurro, il Milan si appresta a concludere la stagione senza grandi obiettivi, se non quello di evitare di cestinare anche il secondo posto. In tal senso e di tutto questo ha parlato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Questo il pensiero di Capello su come il Milan dovrebbe muoversi nel prossimo calciomercato: "Servono tre colpi: un difensore centrale, un centrocampista e ovviamente il centravanti. Ho sempre sostenuto che la forza della difesa è strettamente legata al filtro che fa chi sta davanti. Nel Milan dello scudetto Tomori e Kalulu formavano una coppia formidabile anche grazie al lavoro di Kessie, Tonali e Bennacer. Quest’anno di filtri io ne ho visti pochi… e la squadra ha sofferto molto. Guardiamo chi ha vinto lo scudetto: il centrocampo dell’Inter è nettamente il più forte di tutta la Serie A, è così che hanno dominato il campionato".