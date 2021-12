Milan, Castillejo è recuperato: sarà già a disposizione per Udine

Arrivano buone notizie dall'infermeria rossonera dove non c'è più Samu Castillejo: l'attaccante spagnolo, che a fine ottobre contro il Bologna aveva rimediato una lesione al flessore della coscia sinistra, è infatti tornato ad allenarsi ieri in gruppo e sarà a disposizione di Stefano Pioli già per il match di domani in casa dell'Udinese. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.