Milan, che Loftus nel 2024: è il centrocampista di Serie A più prolifico, insieme a una vecchia conoscenza...

Il Milan ha vinto ieri la sua prima partita stagionale in Europa League, l'andata dei playoff contro il Rennes, con il netto punteggio di 3-0. Gol di Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e di Rafa Leao. I rossoneri affronteranno di nuovo i francesi giocedì prossimo in Bretagna per il verdetto finale sulla qualificazione al prossimo turno.



Nel 2024 e tra i centrocampisti che giocano in Serie A, Ruben Loftus-Cheek è quello che ha segnato più gol in tutte le competizioni (sei al pari di Charles De Ketelaere).