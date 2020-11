Milan, che tour de force fino a Natale: 10 match in un mese dopo la sosta

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è atteso da un vero e proprio tour de force fino a Natale: dal 22 novembre, giorno in cui si giocherà Napoli-Milan, fino al 23 dicembre, in cui è in programma Milan-Lazio, i rossoneri di Pioli saranno impegnati in ben 10 match in un mese tra Serie A ed Europa League.

Napoli-Milan il 22 novembre

Lille-Milan il 26 novembre

Milan-Fiorentina il 29 novembre

Milan-Celtic il 3 dicembre

Sampdoria-Milan il 6 dicembre

Sparta Praga-Milan il 10 dicembre

Milan-Parma il 13 dicembre

Genoa-Milan il 16 dicembre

Sassuolo-Milan il 20 dicembre

Milan-Lazio il 23 dicembre