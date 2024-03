Milan, classifiche a confronto: un punto in meno rispetto al 2021/22, +10 rispetto alla scorsa stagione

La vittoria di questo pomeriggio contro il Verona ha permesso al Milan di consolidare il secondo posto in classifica, complice anche il pareggio interno della Juventus contro il Genoa. Col successo del Bentegodi, la formazione di Stefano Pioli ha anche dato continuità all'ottimo rendimento dell'ultimo periodo, che ha visto i rossoneri vincere 7 delle 10 partite disputate in tutte le competizioni.

In generale, comunque, in questo 2024 il Milan sembra avere un passo differrente rispetto al 2023, ed i numeri a confronto con le annate precedenti lo dimostrano ampiamente. A questo punto del campionato, infatti, dopo 29 giornate, il Milan ha un punto in meno rispetto all'anno dello Scudetto ed addirittura 10 in più a quelli della passata stagione, a conferma di quanto la formazione di Stefano Pioli stia viaggiando a ritmi altissimi nonostante tutte le difficoltà del caso.