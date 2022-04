Milan, com'è migliorata la classifica a distanza di un anno

MilanNews.it

Il Milan si trova oggi in una posizione in cui da anni ormai non aveva avuto modo di trovarsi: in lotta per lo scudetto. Il progetto costruito negli ultimi anni, fin dall'arrivo di Pioli, anche in questa stagione ha fatto uno step ulteriore. A confermarlo anche il paragone con la classifica dell'anno scorso alla vigilia della 35° giornata. I rossoneri hanno 5 punti in più rispetto alla passata stagione, frutto di una vittoria in più e tre sconfitte in meno.