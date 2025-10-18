Milan-Como a Perth, Allegri: "Bisognerà troverà la soluzione ideale per andare lì per affrontare una partita che vale tre punti"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa su Milan-Como in Australia: "Al momento non c'è l'ufficialità, quando ci sarà l'ufficialità non potremo fare altra. Bisognerà troverà la soluzione ideale per andare al Perth per affrontare una partita che vale 3 punti importanti per l'obiettivo finale. Non dobbiamo disperdere energie su quello che sarà, domani abbiamo una partita e pensiamo a quella. Finita con la Fiorentina faremo la conta per chi sarà disponibile per il Pisa, e così dopo il Pisa faremo la conta per vedere chi sarà pronto per Bergamo. Le partite dopo la sosta sono sempre come se fossero le prime partite di campionato: bisogna andarci con i piedi di piombo e avere la testa giusta".

Cosa è successo nello spogliatoio di Torino?

"Non è successo niente, è successa una cosa come succede tante volte. Giochi una partita a Torino e hai la possibilità di portare a casa tre punti, dopo il fischio finale non si può essere contenti: se si vuole alzare l'asticella dopo quelle partite bisogna essere molto arrabbiati. Ma vale per tutto l'ambiente per raggiungere certi obiettivi. Non è stata una partita dove hai subito e dovevi essere contento, era una partita che potevi vincerla e dovevi vincerla. Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere".

Leao deve essere stimolato dalle critiche?

"Leao ha buone qualità e nel calcio conta una sola cosa: le prestazioni in campo. Ha qualità importante e tutti ci aspettiamo tanto, deve dare una mano alla squadra con le sue qualità. Ora che sta bene fisicamente sono molto contento di averlo a disposizione".