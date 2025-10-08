Milan-Como a Perth, Bezzi: "Non mi piace: grande mancanza di rispetto per i tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40News
di Francesco Finulli

Il giornalista Gianni Bezzi, come accade di consueto, è stato ospite della trasmissione Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. In quest'occasione ha offerto anche il suo punto di vista sull'ormai famosa gara tra Milan e Como, di Serie A, che si giocherà con ogni probabilità a Perth in Australia. Le sue dichiarazioni.

Milan-Como in Australia, che ne pensa?
"Non mi piace questa iniziativa. E' una grande mancanza di rispetto per i tifosi, in nome di altri interessi. Tra l'altro una partita tra due squadre a pochi chilometri di distanza"