Cucchi su Milan-Como: "È un calcio di plastica: sbaglia chi propone e chi accetta"

© foto di Federico De Luca
di Francesco Finulli

Riccardo Cucchi, noto giornalista ed ex radiocronista di lungo corso, sul suo profilo X ha commentato negativamente la decisione di giocare la partita di campionato tra Milan e Como a Perth, in Australia. Le sue dichiarazioni.

Il messaggio pubblicato da Riccardo Cucchi sul tema gara in Australia: "Siamo alla pura follia. Milan-Como si giocherà a 13.000 chilometri di distanza. Per la gioia, immagino, degli abbonati rossoneri e dei tifosi del Como. Questo è un calcio di plastica. Sbaglia chi propone e chi accetta uno scempio del genere".