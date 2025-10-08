Cucchi su Milan-Como: "È un calcio di plastica: sbaglia chi propone e chi accetta"
Riccardo Cucchi, noto giornalista ed ex radiocronista di lungo corso, sul suo profilo X ha commentato negativamente la decisione di giocare la partita di campionato tra Milan e Como a Perth, in Australia. Le sue dichiarazioni.
Il messaggio pubblicato da Riccardo Cucchi sul tema gara in Australia: "Siamo alla pura follia. Milan-Como si giocherà a 13.000 chilometri di distanza. Per la gioia, immagino, degli abbonati rossoneri e dei tifosi del Como. Questo è un calcio di plastica. Sbaglia chi propone e chi accetta uno scempio del genere".
Siamo alla pura follia. Milan-Como si giocherà a 13.000 chilometri di distanza. Per la gioia, immagino, degli abbonati rossoneri e dei tifosi del Como.— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 7, 2025
Questo è un calcio di plastica. Sbaglia chi propone e chi accetta uno scempio del genere. https://t.co/5820SaPwAe
