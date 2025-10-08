Ibra: "Gli allenatori che avrei voluto avere? Ferguson e Klopp"

vedi letture

Dal 7 al 9 ottobre è in corso a Roma la 32esima Assemblea Generale dell'ECA (European Club Associaton). Sul palco è presente oggi anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Senior Management di AC Milan, il quale ha dichiarato: "Ricordo la prima volta che ho letto il mio nome sulla Gazzetta, che era ed è un'icona per me - riporta gazzetta.it -. Ero da poco arrivato alla Juve, a colazione salutai Capello ma lui non alzò gli occhi dal giornale. Non rispondendomi mi fa fatto capire come si ottiene il rispetto del gruppo. Gli allenatori che avrei voluto avere? Ferguson e Klopp".

Ibra ha parlato anche del suo nuovo ruolo: "Do una mano a un ottimo team. Certo, non mi viene la stessa adrenalina di quando giocavo. Ecco perché vado ogni giorno in palestra. Ma imparo tanto in questa nuova veste".

