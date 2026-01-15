Milan-Como rinviata. Quando si giocherà? Dipende dall'Inter...

Milan-Como non si giocherà a Perth in Australia. Ma quando si recupererà quindi questa gara di campionato che non potrà andare in scena l'8 febbraio a San Siro che sarà "occupato" dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali del 2026? La partita si giocherà al Meazza i 18 o il 25 febbraio. Il giorno preciso verrà scelto più avanti e dipenderà dal percorso in Champions League dell'Inter (se farà o meno i playoff e quando sarà eventualmente impegnata a San Siro).

A due giornate dalla fine della fase a girone unico, i nerazzurri, che devono ancora affrontare Arsenal e Borussia Dortmund, sono sesti in classifica, dunque se finissero in questa posizione (o comunque tra le prime otto) non dovrebbero fare gli spareggi e andrebbero direttamente agli ottavi. A quel punto Milan-Como si potrebbe giocare senza problemi il 18 febbraio. Se invece la squadra di Chivu non dovesse concludere tra le prime otto, allora a quel punto dovrebbe giocare i playoff che sono in programma il 17-18 e 24-25 febbraio. In base a quando l'Inter dovrà giocare a San Siro la sua partita casalinga, nell'altra settimana verrà programmata la gara di campionato del Diavolo contro i lariani.