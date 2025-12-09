Milan-Como si giocherà regolarmente a San Siro: ecco le date possibili
Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato su X questo aggiornamento su Milan-Como che non si giocherà a Perth, ma regolarmente a San Siro: "Annunciazione annunciazione: non si va più a Perth e si gioca in Italia in una delle due finestre infrasettimanali prenotate dai play off di Champions league (17 o 24 febbraio) e quindi non in campo neutro. Avvertenza: in questo caso il Milan accumula due partite da recuperare".
Annunciazione annunciazione: non si va più a Perth e si gioca in Italia in una delle due finestre infrasettimanali prenotate dai play off di Champions league ((17 o 24 febbraio) e quindi non in campo neutro. Avvertenza: in questo caso il Milan accumula due partite da recuperare.— francesco ordine (@FrancescoOrdine) December 9, 2025
