Milan, con l'Atalanta San Siro sold-out per "l'occasione". Formazione: Pioli di conferma

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ultima casalinga del Milan è quella che il mondo rossonero attende da tantissimo tempo. Giroud e compagni, infatti, hanno la possibilità di avvicinarsi ancora di più allo straordinario obiettivo Scudetto (approfittando del match successivo dell'Inter in quel di Cagliari) con la sfida all'Atalanta, immischiatissima nella lotta per qualificarsi in Europa, prevista per oggi alle 18:00.



Di mentalità

Ad attendere e ad applaudire la squadra di Pioli ci saranno 75mila tifosi per l'ennesimo sold-out stagionale a San Siro: "Sono convinto che i giocatori si sentano come me: motivato e concentrato. Saliremo sul pullman per andare a San Siro con grande positività ed energia perché ci aspetta un grande pubblico". È la ricetta di Pioli. D'altronde, il Milan ha dimostrato nelle ultime settimane di essere cresciuto tantissimo in consapevolezza e mentalità e oggi, di fatti, c'è un'occasione unica per dimostrarlo all'Italia intera.



La probabile formazione

Per farlo, Stefano Pioli si affiderà agli stessi 11 del "Bentegodi": Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan; Tonali e Kessie in mediana con Krunic, Saelemaekers e Leao a supporto di Giroud. Ancora panchina per Rebic e Bennacer; a disposizione, nonostante il minutaggio limitato, Zlatan Ibrahimovic, il quale potrebbe anche calcare per l'ultima volta da calciatore il prato di San Siro. Ma questa è un'altra storia.