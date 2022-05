MilanNews.it

Tra i difensori centrali con almeno 30 presenze, riporta Opta, Fikayo Tomori è quello con cui la sua squadra ha subito meno gol in media in questa Serie A (0,66) - inoltre è rimasto in campo in 13 gare intere in cui il Milan non ha subito gol (record per il ruolo).