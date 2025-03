Milan, Conceiçao soddisfatto dagli ultimi allenamenti: nota un’intensità particolare

vedi letture

Il Milan sta lavorando a Milanello per dare continuità alla vittoria di sabato scorso in casa del Lecce. Domani alle 18 a San Siro arriva il Como e i rossoneri vogliono altri punti per risalire la classifica e ritornare in corsa per un posto in Europa League. Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Sergio Conceiçao è molto soddisfatto della qualità degli allenamenti della sua squadra negli ultimi giorni: il tecnico portoghese sta vedendo infatti un’intensità particolare, dettata anche dalla settimana concentrata sulla preparazione di un’unica partita.

Dopo la vittoria di Lecce, il Milan torna a San Siro per la partita di domani sera contro il Como, alle 18:00 a Milano. Oggi è giorno di vigilia e alle 13.30 si terrà la conferenza stampa di mister Sergio Conceicao presso il Centro Sportivo di Milanello. La potrete seguire con il live testuale di MilanNews.it e sui canali ufficiali del club rossonero.

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it