Milan, Conti torna titolare dopo un anno e mezzo (544 giorni)

Salvo clamorosi colpi di scena, Andrea Conti tornerà titolare questa sera contro l'Empoli dopo quasi un anno e mezzo: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzino milanista non parte infatti dal primo minuto da Milan-Cagliari del 27 agosto 2017 (544 giorni). L'ex Atalanta è stato costretto a restare fuori per diversi mesi a causa di un con doppio intervento chirurgico al ginocchio sinistro.