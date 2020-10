Milan, continua la striscia positiva: contro la Roma è arrivato il ventiduesimo risultato utile consecutivo

Finisce 3-3 l'emozionante match fra Milan e Roma del lunedì sera. A San Siro è andato in scena una partita piena di occasioni e con qualche polemica per alcune decisioni di Giacomelli, in evidente difficoltà, con i rossoneri che sono andati vicini alla vittoria in diverse occasioni. Ma per i ragazzi di mister Pioli è comunque un punto da non buttare via; è arrivato il ventiduesimo risultato utile consecutivo. Dalla sconfitta contro il Genoa di marzo il Milan ha all'attivo 17 vittorie e 5 pareggi tra campionato e coppe.