Milan, contro il Chelsea ben sei cartellini nel primo tempo: è record stagionale in Champions

Sconfitta per il Milan, battuto per 0-2 a San Siro dal Chelsea nella gara valida per la quarta giornata del girone E di Champions League. Una gara fortemente condizionata dalla condotta arbitrale di Daniel Siebert, il direttore di gara tedesco che nel corso del primo tempo ha espulso ingiustamente Fikayo Tomori dopo un contatto con Mount. Il fischietto di Berlino ha estratto ben dieci cartellini nel corso del match, di cui solo sei nel primo tempo. Il dato relativo alla prima frazione di gioco è il più alto registrato in questa stagione nella massima competizione europea. A riferirlo è Opta.