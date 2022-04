Milan, contro il Genoa altro clean sheet per Maignan: è il settimo consecutivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per la settima volta consecutiva Mike Maignan ha mantenuto inviolata la porta del Milan. Il portiere francese, anche nella sfida vinta ieri sera contro il Genoa, è riuscito a non subire gol collezionando di fatto il sedicesimo clean sheet stagionale. L'ultima rete regolare subita dall'ex Lille risale al 19 febbraio, quando il Milan pareggiò per 2-2 in casa della Salernitana.