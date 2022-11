Milan, contro il Salisburgo la settima sfida interna contro una squadra austriaca: il bilancio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani sera il Milan ospiterà il Salisburgo a San Siro nell'incontro valido per la sesta giornata del Girone E di Champions League. I rossoneri giocheranno per la settima volta in assoluto una gara interna contro una formazione austriaca. In precedenza il Milan ha disputato quattro partite contro il Rapid Vienna, ottenendo tre vittorie ed un pareggio fra Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe. Un solo precedente invece contro Austria Vienna e Casino Salisburgo, battute rispettivamente nel 2017 in Europa League e nel 1994 in Champions League.