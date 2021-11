Milan, contro l'Atlético non sono in campo i tre rossoneri più impiegati in stagione

Con la pubblicazione delle formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Milan, si nota che Stefano Pioli dovrà fare a meno - quantomeno dal primo minuto - di tutti e tre i calciatori più impiegati in questa stagione.

Saranno, infatti, certamente assenti per infortunio Davide Calabria (1141 minuti giocati in 14 presenze) e Fikayo Tomori (1350 minuti giocati in 16 presenze), mentre è inizialmente in panchina Rafael Leao (1254 minuti giocati in 17 presenze). A questi si aggiunge la non titolarità di Zlatan Ibrahimovic, miglior marcatore stagionale del Milan con 5 reti.