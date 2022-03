Milan, contro l'Empoli Ibra punta ad aumentare il minutaggio

MilanNews.it

Ibrahimovic sta proseguendo nel suo lavoro specifico. Come riporta il Corriere dello Sport, lo svedese viene gestito in modo differente dagli altri giocatori. È lo stesso Zlatan ad amministrare il suo corpo nel migliore dei modi, alternando sessioni di allenamento in palestra e sul campo in modo individuale, per poi aggregarsi al gruppo solamente a ridosso della partita. Contro l’Empoli, dopo il ritorno in campo a Napoli, Ibra dovrebbe aumentare il minutaggio: si preannuncia una staffetta con Giroud.