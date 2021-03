Milan, contro l'Udinese all'andata una vittoria targata Ibrahimovic

Il Milan ha giocato la partita di andata contro l’Udinese in questa Serie A, lo scorso 1 novembre 2020, uscendo dalla Dacia Arena, con i 3 punti grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic a una manciata di minuti dal fischio finale. Nel primo tempo, aveva portato in vantaggio la squadra di Stefano Pioli, Franck Kessie, poi a inizio ripreso, Rodrigo De Paul aveva pareggiato su rigore. Al minuto 83 però, salì in cattedra Ibra, che permise al Milan di vincere il match con una bella rete in rovesciata.