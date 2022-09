Milan, contro la Samp non ci sarà Origi: secondo forfait stagionale per il belga

MilanNews.it

Divock Origi non giocherà la partita contro la Sampdoria. Il centravanti belga, dato per favorito al centro dell'attacco alla vigilia del match, salterà per la prima volta in stagione una trasferta a causa di un fastidio accusato alla coscia sinistra. Per il classe '95 si tratta già del secondo stop forzato della stagione, dato che già con il Bologna rimase fuori per infortunio.