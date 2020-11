La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Kjaer, passato in pochi mesi - scrive la rosea - dalla panchina del “Gewiss Stadium” di Bergamo a una maglia da titolare nel Milan. Tra infortuni (Musacchio, Romagnoli ecc) e Covid (Duarte e Gabbia), il danese è stato l’unico in grado di garantire non solo continuità, ma anche qualità.