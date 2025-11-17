Milan, da valutare Gimenez: è ancora in forse per il derby
Oggi è l'ultimo giorno di riposo che Massimiliano Allegri ha concesso alla sua squadra che tornerà ad allenarsi domani a Milanello. Rientreranno già nel Centro Sportivo di Carnago i primi nazionali come i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, il portoghese Rafael Leao, il serbo Strahinja Pavlovic e gli italiani Matteo Gabbia a Samuele Ricci. Per quanto riguarda gli infortunati, in vista del derby di domenica dovrebbero essere regolarmente tra i convocati sia Adrien Rabiot che Fikayo Tomori. Sono invece da valutare meglio le condizioni di Santiago Gimenez, out a Parma per un fastidio alla caviglia e ancora in forse per la gara contro l'Inter. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
