Milan, da valutare Gimenez: è ancora in forse per il derby

di Enrico Ferrazzi

Oggi è l'ultimo giorno di riposo che Massimiliano Allegri ha concesso alla sua squadra che tornerà ad allenarsi domani a Milanello. Rientreranno già nel Centro Sportivo di Carnago i primi nazionali come i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, il portoghese Rafael Leao, il serbo Strahinja Pavlovic e gli italiani Matteo Gabbia a Samuele Ricci. Per quanto riguarda gli infortunati, in vista del derby di domenica dovrebbero essere regolarmente tra i convocati sia Adrien Rabiot che Fikayo Tomori. Sono invece da valutare meglio le condizioni di Santiago Gimenez, out a Parma per un fastidio alla caviglia e ancora in forse per la gara contro l'Inter. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa