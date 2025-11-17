Milan, da valutare Gimenez: è ancora in forse per il derby

Oggi è l'ultimo giorno di riposo che Massimiliano Allegri ha concesso alla sua squadra che tornerà ad allenarsi domani a Milanello. Rientreranno già nel Centro Sportivo di Carnago i primi nazionali come i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, il portoghese Rafael Leao, il serbo Strahinja Pavlovic e gli italiani Matteo Gabbia a Samuele Ricci. Per quanto riguarda gli infortunati, in vista del derby di domenica dovrebbero essere regolarmente tra i convocati sia Adrien Rabiot che Fikayo Tomori. Sono invece da valutare meglio le condizioni di Santiago Gimenez, out a Parma per un fastidio alla caviglia e ancora in forse per la gara contro l'Inter. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa