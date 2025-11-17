Terzic: "Alcuni club italiani si sono interessati a me, ma non dirò quali"

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund attualmente senza squadra, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha anche commentato le voci di mercato che in passato lo hanno accosto anche ad alcune squadre italiane come Milan, Juventus e Roma. Ecco le sue parole: "Il rispetto per me è la cosa più importante per un allenatore, anche il rispetto per i colleghi che allenano. Quello che posso dire è che c’è stato un interesse da alcuni club italiani, ma non dirò quali".

Il nome di Terzic era stato accostato al Milan quando il club di via Aldo Rossi stava cercando il sostituto di Paulo Fonseca che è stato esonerato negli ultimi giorni del 2024. Il tedesco è uno dei profili che è stato valutato dai rossoneri che però alla fine decisero di andare su Sergio Conceiçao.

