Galà del Calcio AIC, solo Reijnders nel Milan nella shortlist dei migliori della Serie A 24/25

Galà del Calcio AIC, solo Reijnders nel Milan nella shortlist dei migliori della Serie A 24/25MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20News
di Manuel Del Vecchio

C’è solo Tijjani Reijnders, oggi al City, del Milan nella shortlist del gran Galà del Calcio AIC che premierà i migliori calciatori, in un ipotetico 4-3-3, del campionato 2024-2025. Di seguito la lista completa:

PORTIERI
De Gea, Sommer, Svilar

DIFENSORE DESTRO
Di Lorenzo, Dodò, Dumfries

DIFENSORE SINISTRO
Angelino, Dimarco, Tavares

DIFENSORE CENTRALE
Acerbi, Bastoni, Buongiorno, N’Dicka, Rrahmani

CENTROCAMPISTA
Barella, Calhanoglu, Lobotka, McTominay, Nico Paz, Reijnders

ATTACCANTI
Lautaro Martinez, Lookman, Lukaku, Kean, Retegui, Thuram

ALLENATORE
Conte, Fabregas, Ranieri

SOCIETÀ
Bologna, Inter, Napoli

ARBITRO
Aureliano, Chiffi, Doveri