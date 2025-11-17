Milan 25/26, questa la lista di tutti gli infortunati finora

vedi letture

Questi tutti gli infortuni sofferti finora in stagione dal Milan allenato da Massimiliano Allegri:

GLI INFORTUNI FINORA, STAGIONE 25/26

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre al 5 novembre, 25 giorni out e 4 partite saltate

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre al 30 ottobre, 2 giorni put

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre al 1 novembre, 4 giorni out

15. Gimenez - Problema alla caviglia - dal 5 novembre