Milan, a breve verrà annunciata una nuova partnership con Enel
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), il Milan è pronto ad annunciare a breve una nuova partnership: è quella con Enel, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Milan. Quello rossonero sarà l'ottavo club di Serie A a diventare partner con il principale gruppo italiano dell’energia e uno dei maggiori operatori elettrici a livello globale dopo Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino.
"Enel sostituirà di fatto A2A, il cui contratto è scaduto al 30 giugno scorso. Il debutto ufficiale della partnership arriverà a San Siro il prossimo 29 novembre, in occasione della sfida tra Milan e Lazio" scrive sempre Calcio e Finanza.
