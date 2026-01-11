Verso la Fiorentina: 5-6 cambi nella formazione del Milan rispetto al Genoa

vedi letture

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, ci saranno diversi cambiamenti nella formazione iniziale del Milan oggi contro la Fiorentina rispetto all'ultima partita contro il Genoa: in difesa ci sarà De Winter per lo squalificato Tomori, in mezzo al campo Loftus-Cheek e Jashari prenderanno il posto di Fofana e Modric. In dubbio anche Rabiot che non è al meglio: se non dovesse farcela a partire dall'inizio, spazio a Ricci. A sinistra giocherà Estupinan e non Bartesaghi, mentre in attacco Allegri ha scelto la coppia Fullkrug-Pulisic, con Leao e Nkunku che inizieranno dalla panchina.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 11 gennaio 2026

Ora: 15.00

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi