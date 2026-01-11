Verso la Fiorentina: 5-6 cambi nella formazione del Milan rispetto al Genoa
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, ci saranno diversi cambiamenti nella formazione iniziale del Milan oggi contro la Fiorentina rispetto all'ultima partita contro il Genoa: in difesa ci sarà De Winter per lo squalificato Tomori, in mezzo al campo Loftus-Cheek e Jashari prenderanno il posto di Fofana e Modric. In dubbio anche Rabiot che non è al meglio: se non dovesse farcela a partire dall'inizio, spazio a Ricci. A sinistra giocherà Estupinan e non Bartesaghi, mentre in attacco Allegri ha scelto la coppia Fullkrug-Pulisic, con Leao e Nkunku che inizieranno dalla panchina.
DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi
