Allegri a Sky: "Bisognerà dare continuità ai risultati. Dopo l'1-1 dovevamo fare meglio"

Nel post partita di Fiorentina-Milan, sfida terminata in parità, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra, che ha sì evitato la sconfitta ma che torna a casa con il secondo pari di fila in campionato. Le sue dichiarazioni.

Il problema è l'approccio?

"Purtroppo sono pezzetti della partita che vanno migliorati, perché dopo l'1-1, mancano 7 minuti, devi fare meglio. Per lo meno non devi rischiare di perderla, poi se la vinci bene".

Che tipo di ragionamento si fa vedendo la classifica?

"Como scontro diretto. Ci sarà bagarre fino alla fine per le prime 4 posizioni. Bisognerà dare continuità ai risultati, ed è normale che bisogna metterci le vittorie dentro".

Senza Modric il Milan vince poco

"Siamo migliorati, perché prima abbiamo fatto 2 sconfitte, oggi un pareggio. Modric è unico, oggi aveva bisogno di riposare, così come Rabiot e Leao. Quelli che sono andati in campo hanno fatto una buona partita e sono contento".

C'è la possibilità di cambiare qualcosina nel tempo o nell'immediato a livello di formazione?

"Dipende da come vedo la squadra, però ha caratteristiche per giocare con altri moduli".