Nkunku: "Un piacere lavorare con Allegri. Dobbiamo imparare a gestire meglio la partita"

Autore del gol decisivo, quello dell’1-1 finale, Christopher Nkunku ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan. Le sue dichiarazioni:

Come ti senti?

"Sono un po’ deluso, volevamo i tre punti. Ma come dice il mister, quando non puoi vincere è fondamentale non perdere. Dopo il pareggio avevamo comunque 7 minuti, dobbiamo imparare a gestire meglio la partita e mettere pressione all’avversario. Sono deluso perché volevamo i tre punti”.

Pensate allo scudetto o solo ad un piazzamento Champions?

“Quando giochi nel Milan vuoi vincere ogni partita, ma pensiamo partita per partita. Abbiamo un buon allenatore, un buono staff, miglioreremo sicuramente”.

Che rapporto hai con Allegri?

“Prima di parlare dell’allenatore dobbiamo parlare della persona, è mister Allegri è una grande persona. È un piacere lavorare tutti i giorni con lui. Cerca di farci lavorare ogni giorno nel modo migliore, anche col sorriso ovviamente (sorride, ndr)”.