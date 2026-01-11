Il Milan cambierà modo di giocare? Allegri: "Dipende da come vedo la squadra, ma ha caratteristiche per farlo"
Nel post partita di Fiorentina-Milan, sfida terminata in parità, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra, che ha sì evitato la sconfitta ma che torna a casa con il secondo pari di fila in campionato. Le sue dichiarazioni.
Senza Modric il Milan vince poco
"Siamo migliorati, perché prima abbiamo fatto 2 sconfitte, oggi un pareggio. Modric è unico, oggi aveva bisogno di riposare, così come Rabiot e Leao. Quelli che sono andati in campo hanno fatto una buona partita e sono contento".
C'è la possibilità di cambiare qualcosina nel tempo o nell'immediato a livello di formazione?
"Dipende da come vedo la squadra, però ha caratteristiche per giocare con altri moduli".
