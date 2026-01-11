Nkunku a MTV: "Se non puoi vincere, meglio fare un punto. Tre gol in due partite? Voglio restare concentrato"

Christopher Nkunku ha commentato così a Milan TV il pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina: "Se non puoi vincere, l'importante è non perdere, quindi va bene aver portato a casa un punto. Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma non abbiamo segnato. Nel finale la gara è stata un po' pazza".

Sul terzo gol segnato nelle ultime due partite che ha giocato in campionato: "Voglio restare concentrato. L'importante però era vincere e purtroppo non ci siamo riusciti".

Questo il tabellino di Fiorentina-Milan, match valido per la ventesima giornata di Serie A.

FIORENTINA-MILAN 1-1

Marcatori: 66’ Comuzzo, 89’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens (dal 83’ Ranieri); Mandragora (dal 65’ Brescianini), Fagioli, Ndour (dal 91’ Sohm); Parisi (da 83’ Fortini), Kean, Guðmundsson (dal 83’ Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Koaudio, Košpo, Fazzini, Nicolussi Caviglia; Piccoli. All.: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović (dal 74’ Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 63’ Fofana), Jashari (dal 60’ Rabiot), Ricci, Estupiñan (dal 60’ Basrtesaghi); Pulisic, Füllkrug (dal 60’ Leao). A disp.: Torriani; Athekame, Duțu, Odogu, Modrić. All.: Allegri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 31’ Kean, 45’+1 Vanoli, 53’ Estupinan, 80’ Fagioli, 84’ Rabiot, 90’+4 Fofana.

Espulsi: 45’+2 Vanoli.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.