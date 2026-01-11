Nkunku decisivo, Giaccherini: "Fa un bel movimento, va alle spalle di Comuzzo e poi calcia con cattiveria, da attaccante"

Nkunku entra negli ultimi 15 minuti e incide sul match con una giocata da attaccante puro: il gol del francese è pesantissimo in una gara che stava scivolando su binari pericolosi. Emanuele Giaccherini, nel post partita su DAZN, ne parla così:

“Non è mai facile entrare ed essere subito in partita. Era una partita tosta, dovevi entrarci subito con la testa. Fa un bel movimento, va alle spalle di Comuzzo e poi calcia con cattiveria, da attaccante: ti arriva un pallone e devi andarci con quella cattiveria”.