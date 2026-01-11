Nkunku segna e fa chiarezza: "Voglio restare qua"

Christopher Nkunku, nel pomeriggio di Firenze, all'Artemio Franchi, ha vestito i panni del salvatore per il Milan. Il francese, entrato a gara in corso dalla panchina e sotto di un gol, ha trovato il gol del pareggio, con un bel movimento e una bellissima conclusione a fulminare De Gea: terzo gol consecutivo per il calciatore ex Chelsea, dopo la doppietta col Verona. In conferenza stampa, nel post gara, Nkunku ha anche allontanato ogni possibile voce di un addio nel mese di gennaio. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Che partita è stata?

"Abbiamo combattuto per cercare il pareggio. Poi potevamo vincere, non abbiamo vinto. Siamo un po' dispiaciuti, perché volevamo vincere la partita".

Hai segnato tre gol... Rimarrai qua?

"Io voglio restare qua, al Milan. Sono speculazioni".