Adani: "Preoccupato? Degli spareggi no, del livello dell'Italia sì"

Daniele Adani, ex calciatore, ha parlato così alla Rai dell'Italia di Rino Gattuso che ieri ha perso 4-1 contro la Norvegia e dovrà quindi ora giocare i playoff per strappare la qualificazione ai Mondiali 2026: "La Norvegia ha fatto la Norvegia, l'Italia ha dimostrato che, anche in un percorso nuovo, è fragile. Abbiamo giocato due partite contro di loro, quattro tempi, ma ce ne sono bastati due per prendere sette gol, tra Oslo e questa sera. Preoccupato? Degli spareggi no, del livello dell'Italia sì. lo però sono molto fiducioso per il sorteggio, perché non troveremo nazionali più forti. Nell'equilibrio, l'Italia fa il suo, quando si alza il livello un po' meno-

In una analisi seria, profonda e a mente fredda, bisogna ricordare che nel primo tempo la Norvegia non ha giocato a calcio, si è presentata in ciabatte. Poi si son svegliati e... Nel primo tempo era come se non si fossero presentati a San Siro. Quando una squadra forte accelera contro l'Italia, noi mostriamo la fragilità e un livello inferiore. La Norvegia ha sgasato, senza nemmeno fare grandi cose, per mostrare molta superiorità" riporta tuttomercatoweb.com.

