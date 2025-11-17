Serie A, emergenza infortuni muscolari +30% rispetto all'anno scorso

In Serie A si sta diffondendo una vera e propria emergenza infortuni muscolari. Secondo i dati attuali, sono già 388 le partite saltate dai giocatori per problemi fisici, con un incremento di oltre il 30% rispetto alla scorsa stagione: lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il problema è particolarmente grave perché il calendario rimane molto congestionato: l’intensità degli impegni, con più partite da affrontare, porta a un’eccessiva sollecitazione fisica e riduce il tempo per il recupero

Alcuni casi sono emblematici: per esempio, Nicolò Rovella dovrebbe operarsi per risolvere una pubalgia che lo tormenta da inizio stagione. Tra le squadre più colpite, la Lazio è in testa con ben 42 partite perse a causa di infortuni muscolari finora. Le cause di questi numeri preoccupanti sono molteplici: oltre al sovraccarico di impegni, si fa sempre più urgente la necessità di strategie migliori di prevenzione, con allenamenti mirati, rotazioni più efficaci e un’attenzione più grande al recupero dei giocatori.