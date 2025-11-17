Ventura: "Il Milan ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è da buttare"
Giampiero Ventura, ex ct azzurro ed ex allenatore, tra le altre, del Torino, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha parlato così della lotta scudetto: "La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione. La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini. È il fatto nuovo più significativo di questa parte del campionato, anche in proiezione futura, ed il merito è dell'allenatore, di un Gasperini che dopo di avere regalato stagioni felici all'Atalanta, sta già scrivendo pagine significative nella Capitale.
Vedo l'Inter più forte, Chivu sta facendo molto bene e la squadra va bene in campionato ma anche nella Champions. II Milan? Ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è certo da buttare".
