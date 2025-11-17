Abodi e gli stadi di Euro 2032: "Tre impianti ci sono, due si aggiungeranno sulla base di una competizione tra tutti i candidati"

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 e ha dichiarato sulla corsa al Mondiale dell'Italia: "Ipotesi stage a febbraio? Penso proprio di sì, è interesse comune che gli azzurri vadano ai Mondiali. Sono convinto che si troverà un'intesa, a febbraio ci sarà questo stage. Gli altri lo fanno con un approccio diverso, noi invece abbiamo questa capacità di metterci i bastoni tra le ruote da soli" riporta tuttomercatoweb.com.

In merito a Euro 2032, Abodi ha invece spiegato: "Rischio di perdere Euro 2032? No, è un rischio che non si corre, non capisco neanche questo allarme, non rappresenta la realtà. Saremo pronti a settembre 2026. Tre stadi ci sono, due si aggiungeranno sulla base di una competizione tra tutti i candidati. Stiamo mettendo in campo un'operazione di sistema, ognuno sarà messo nella condizione di superare le pastoie della burocrazia e di avere supporti finanziati non a fondo perduto ma con investimenti che lo Stato farà in tutti progetti stadio".

