Nela sulla corsa scudetto: "Inter favorita, ma occhio alla Roma. C'è spazio per sognare anche per Napoli e Milan"

Sebino Nela, ex giocatore della Roma, ha parlato così a Il Giornale della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter resta la squadra che gioca meglio e più attrezzata per vincere lo Scudetto, ma occhio a questa Roma che sta crescendo bene. È ancora presto per guardare la classifica, ma dobbiamo già prenderne atto. La classifica è cortissima e c'è spazio per sognare anche per Napoli e Milan. Sono poi convinto che Luciano Spalletti tirerà fuori dalla crisi la Juve".

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

Inter 24 punti (11 partite giocate)

Roma 24 (11)

Milan 22 (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)