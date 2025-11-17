Bordon: "Sommer e Maignan? Sono due punti di forza delle loro squadre"

vedi letture

Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida a distanza tra Sommer e Maignan nel derby di domenica: "Se analizziamo la tecnica, sono due portieri molto simili e molto validi. Anche con i piedi si sanno disimpegnare molto bene. Per il resto non direi che c'è uno che prevale sull’altro. Hanno esperienza, sono due punti di forza delle loro squadre. Le critiche? Credo che debbano essere giudicati solo dopo aver completato il loro ciclo".

In merito alla stracittadina milanese, Bordon ha dichiarato: "Quello di domenica, se escludiamo i derby della Champions e quello della seconda stella dell’Inter, è forse quello più importante e equilibrato degli ultimi anni. I nerazzurri hanno confermato la propria forza, il Milan sta facendo vedere quanto di buono abbia portato Allegri".

