Euro 2032, Abodi: "Non esiste alcun rischio di perdere l'evento"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Perdere gli Europei del 2032 è un rischio che non si corre, non capisco perché c'è questa capacità di far partire allarmi che non rappresentano la realtà. Saremo pronti per settembre 2026 per fare in modo che la Federazione indichi alla Uefa 5 stadi. Tre stadi ci sono, due si aggiungeranno sulla base di una competizione tra tutti i candidati". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Rai Radio 1 spegne le voci sulla possibilità che l'Italia non riesca ad organizzare Euro 2032 insieme alla Turchia.

"E' stata chiusa la stagione del prendere atto che gli stadi italiani non siano all'altezza di quelli internazionali, c'è un commissario straordinario che abbiamo nominato, c'è un portafoglio finanziario configurato con il ministro Giorgetti per il fondo equity. Stiamo mettendo in campo un'operazione di sistema, ognuno sarà messo nella condizione di superare le pastoie della burocrazia e di avere supporti finanziati non a fondo perduto ma con investimenti che lo Stato farà in tutti progetti stadio", conclude Abodi. (ANSA).