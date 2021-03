Milan, dal Napoli cominciati i problemi fisici di Ibrahimovic: i dati nelle 10 partite giocate senza lo svedese

Dalla gara con il Napoli in campionato, in cui Ibrahimovic è stato autentico protagonista, si sono cominciati a registrare i problemi fisici dello svedese. Tra infortuni e ricadute, lo svedese ha saltato 10 partite di campionato delle 18 trascorse dalla gara del San Paolo, 10 match in cui i rossoneri ne hanno vinte sei, ne hanno pareggiate tre e persa solo una. Numeri che lo hanno reso non completamente dipendente dal totem svedese.