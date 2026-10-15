Milan, debutto stagionale per Tomori: l'ultima in rossonero risale a maggio scorso
Sono uscite le formazioni ufficiali di Salisburgo-Milan e tra le novità più importanti c'è sicuramente la presenza in difesa dal primo minuto di Fikayo Tomori che farà il suo esordio assoluto in questa stagione. L'ultima volta che il giocatore inglese ha giocato una partita ufficiale con la maglia del Diavolo risale allo scorso 24 maggio, giorno dell'ultimo match di quel campionato contro il Cagliari, terminato 2-1 per i sardi. Con quella sconfitta, il Milan di Max Allegri ha fallito la qualificazione in Champions League.
Queste le formazioni ufficiali di Salisburgo e Milan:
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.
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