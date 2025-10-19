Milan decimato: solo cinque giocatori di movimento in panchina
Il Milan oggi non dovrà solamente superare l'ostacolo Fiorentina e l'ostacolo Stefano Pioli, grande ex che arriva a San Siro molto agguerrito, ma dovrà affrontare tutto questo anche con la rosa ridotta ai minimi termini. In panchina con Massimiliano Allegri, infatti, siederanno solamente sette giocatori, un ritorno al calcio del passato. Però, a differenza di quello che succedeva anni fa, oggi gli uomini a disposizione del tecnico livornese saranno due portierei e solo cinque giocatori di movimento.
In più, dei sette presenti in panchina, tre arrivano da Milan Futuro, con due ragazzi (tra cui il terzo portiere) che non hanno mai esordito in A. Insomma una situazione complicata a cui il Milan dovrà riuscire a far fronte.
La panchina rossonera:
A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan