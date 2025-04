Milan di venerdì, è già successo due volte in stagione. Ci fu l'ultima gioia di Fonseca

Per la terza volta in stagione il Milan anticipa la sua partita di venerdì e per la terza volta gioca in trasferta. I due precedenti sono legati al periodo di Paulo Fonseca: il 6 dicembre i rossoneri andavano a giocare a Bergamo, perdendo 2-1 contro l'Atalanta mentre il 20 dicembre arrivò il successo al "Bentegodi" di Verona con rete di Tijjani Reijnders. Fu l'ultima vittoria del tecnico, che verrà esonerato nove giorni dopo, nell'immediato post partita di Milan-Roma 1-1.